Gerda Lewis (26) machte sich ihre Zeit als Bachelorette ganz schön bunt! In der Kuppelshow hatte das Model die Qual der Wahl aus 21 unterschiedlichen Single-Boys. Bei unzähligen Einzel- und Gruppendates gab es stets etwas Nervennahrung in Form von Wein oder Sekt. Doch die Kölnerin kam manchmal schon vor den Treffen so richtig auf Touren: Bereits in der Maske ging es bei Gerda feucht-fröhlich zu.

Die 26-Jährige plauderte nun im Promiflash-Interview beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening über die Dreharbeiten für das Flirt-Format und offenbarte: "Ich habe schon mittags um zwei beim Make-up und Styling mein erstes Gläschen Rosé gehabt." Das habe allerdings nicht an ihrer Nervosität gelegen – ganz im Gegenteil. "Einfach, weil die Stimmung so gut war und ich so gut gelaunt war vor den Dates: 'Ach ja, ein Gläschen Rosé'", erzählte Gerda weiter.

Ganz aus dem Ruder sei die Sache bei ihr aber nie gelaufen. Dafür hatte sich die Fitnessinfluencerin zu gut im Griff. "Man gerät da auch schnell in so einen Trott, dass man jeden zweiten oder dritten Tag zum Gläschen greift. Aber solange ich das gut kontrolliert habe, war alles super", fügte die Beauty hinzu.

TV NOW Gerda Lewis und Keno Rüst bei ihrem Bachelorette-Dreamdate

TVNOW Harald und Gerda in der zweiten Nacht der Rosen

TVNOW Gerda Lewis mit sechs Bachelorette-Boys 2019

