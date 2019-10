Inka Bause (50) möchte musikalisch wieder durchstarten! Eigentlich ist die Moderatorin bei Bauer sucht Frau schwer damit beschäftigt, einsame Landwirte in ihr Liebesglück zu führen. Doch jetzt kündigt die Kuppelexpertin der Farmerwelt an, sich wieder einer eigenen Herzensangelegenheit widmen zu wollen. Obwohl Inka ihre Gesangskarriere 2018 eigentlich auf Eis gelegt hatte, überrascht sie ihre Fans nun mit dieser Nachricht: Sie plane, schon bald neue Lieder zu veröffentlichen.

"Es wird im Herbst musikalisch was Neues von mir geben", verkündet die Sängerin gegenüber Bild und verrät, dass gleich mehrere Singles in Planung sein sollen. Weil das Singen ihr einfach so viel Freude und Spaß bereiten würde, wolle Inka auch in Zukunft nicht darauf verzichten und freue sich sogar auf einige Live-Auftritte. "Und nächstes Jahr kommt auch eine Tournee", plaudert die 50-Jährige aus.

1987 hatte die Frohnatur ihr erstes Album veröffentlicht und dann jahrelang vor ihren Fans die Bühnen gerockt. Nachdem sie sich seit 2008 eher TV-Jobs gewidmet hatte, folgte im vergangenen Jahr ein kurzes Comeback. Danach habe Inka sich zwar endgültig aus dem Musikbusiness verabschieden wollen, habe ihre Meinung nun aber erneut geändert. "Ein intelligenter Mann sagte mal: Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann", begründet sie den Umschwung.

Getty Images TV-Moderatorin Inka Bause

Anzeige

ActionPress Fernseh-Moderatorin Inka Bause

Anzeige

Getty Images Inka Bause beim Bambi 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de