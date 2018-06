Mit ihrer frech-spritzigen sorgt Amors Gehilfin Inka Bause (49) seit 13 Jahren für romantische Gefühle bei Bauer sucht Frau. Schon zahlreichen ledigen Tierliebhabern konnte die Blondine in Sachen Herzklopfen auf die Sprünge helfen, doch die beliebte Moderatorin hat noch viel mehr zu bieten als ein glückliches Liebes-Händchen: Eine Stimme mit Wiedererkennungswert zum Beispiel – und genau die präsentiert sie nach über zehn Jahren Gesangspause jetzt mit ihrer neuen Single!

Was viele nicht wissen: Inka ist nicht nur Moderatorin, sondern auch ausgebildete Sängerin. Als Tochter von Arndt Bause, einem der erfolgreichsten DDR-Komponisten, begann der musikalische Werdegang der gebürtigen Leipzigerin schon in Kindertagen. In ihrer Jugend heimste die heute 49-Jährige zahlreiche Nachwuchspreise ein – und brachte 1987 ihr erstes Album heraus. Ihre Leidenschaft verfolgte Inka neben ihren TV-Jobs bis 2008, danach wurde es musikalisch vorerst ruhig. Jetzt, genau ein Jahrzehnt später, dürfen sich die Fans der Powerfrau aber auf neue Musik freuen. "Endlich! Nach viel Arbeit und Spaß kommt heute nach zehn Jahren Gesangspause meine neue Single auf den Markt", freut sie sich auf ihrem frisch erstellten Facebook-Profil.

Ob der Song mit dem Titel "Die Liebe findet mich schon" von Inkas Singleleben handelt? Dass sie auch nach einer gescheiterten Ehe an die große Liebe glaubt, betont sie schließlich immer wieder und machte zuletzt auch kein Geheimnis daraus, sich endlich wieder nach einem Partner an ihrer Seite zu sehnen.

MG RTL D / André Kowalski Inka Bause mit Bauer Klaus Jürgen und Christa beim Abschlussfest von "Bauer sucht Frau"

Facebook / Inka Bause CD-Cover zu Inka Bauses Single "Die Liebe findet mich schon"

Christian Marquardt/Getty Images Inka Bause, Moderatorin

