Kugel-Update von GZSZ-Liebling Chryssanthi Kavazi (30): Die Seriendarstellerin befindet sich seit Kurzem in der Babypause, denn sie wird schon sehr bald zum ersten Mal Mama. Mit ihren Co-Stars wie Gamze Senol und Valentina Pahde (25) feierte sie jüngst eine ausgelassene Baby-Shower. Seitdem genießt die Liebste von Tom Beck (41) die letzten Tage ohne Baby. Bei einem entspannten Bummel präsentierte die Schauspielerin nun eine XXL-Kugel.

In einem neuen Facebook-Bild sieht man die werdende Mama in einem eleganten schwarzen Schwanger-Look. Dabei zeichnet sich unter dem Kleid eine beachtlich große Baby-Kugel ab. Bis zur Geburt kann es also nicht mehr allzu lange dauern. Ihre Fans lieben Chryssanthis Umstands-Look: "Die Schwangerschaft steht dir sehr gut. Du bist so schön, alles Gute für die Geburt und eine schöne gemeinsame Zeit als Familie" und "Sehr schönes Foto, alles Gute für die Geburt", lauten zwei der Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Den besagten Bildbeitrag nutzte Chryssanthi, um ihren treuen Fans Danke zu sagen. "Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend und ich wollte einfach mal Danke sagen, für eure herzlichen Kommentare und Nachrichten", schreibt sie im Fototext.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, 2019

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, September 2019

AEDT/WENN.com Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei der "Der Fall Collini"-Premiere im April 2019

