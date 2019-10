Reißt das Love Island-Halbfinale nun auch die Turteltauben Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic auseinander? Das Abenteuer auf der Liebes-Insel neigt sich dem Ende zu und scheint eine unvorhergesehene Wendung für die beiden zu nehmen. Am heutigen Abend dürfen der Italiener und seine Liebste zum romantischen Date aufbrechen, doch es bleibt nicht bei der trauten Zweisamkeit: Danilos Mama crasht das Treffen und lässt offenbar kein gutes Haar an der Couple-Partnerin ihres Sprösslings.

"Es ist aus", urteilt Danilo in der Vorschau zur Show nach dem Gespräch mit seiner Mutter – und lässt damit vermuten, dass sein Familienmitglied mit Dijana an seiner Seite alles andere als glücklich ist. Auch wenn der 22-Jährige erst vor wenigen Tagen in einer Challenge betont hatte, dass die Meinung seiner Family die Partnerwahl nicht beeinflussen würde, scheint er nun doch auf die Einschätzung seiner Mama zu vertrauen. Auf den Bildern zur Sendung ist der Blondine die Verzweiflung anzusehen – mit aller Kraft versucht sie, den Muskelmann doch noch von sich zu überzeugen.

Dass Dijana Danilos Mom nicht von sich überzeugen konnte, hatte sich bereits in einer anderen Folge angedeutet. In einem Brief ließ sie ihrem Sohn eine Botschaft zukommen und zeigte sich darin unzufrieden mit der Romanze. "Sie ist eine erfahrene Frau, die genau weiß, dass viele Männer auf sie stehen. Darum sei vorsichtig und das sage ich dir als deine Mutter", warnte sie und wünschte sich ein Liebescomeback mit Beauty Melissa.

Neue Folge von "Love Island" heute Abend um 22:25 Uhr bei RTL II

