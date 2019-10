Wird Danilo auf den Rat seiner Mutter vertrauen? Der Love Island-Liebesanwärter befindet sich noch immer im totalen Gefühlschaos: Die Rückkehr der eigentlich schon aus der Show ausgeschiedenen Dijana brachte seine Liebes-Welt komplett durcheinander und führte in der gestrigen Folge zur Trennung von Dauer-Couple-Partnerin Melissa. Eine Frau kann die Unsicherheit des Fitnesstrainers allerdings überhaupt nicht verstehen: Danilos Mama hat große Zweifel an einer Zukunft mit Dijana.

"Sie ist eine erfahrene Frau, die genau weiß, dass viele Männer auf sie stehen. Darum sei vorsichtig und das sage ich dir als deine Mutter", warnte sie ihren Sohn in einem emotionalen Brief, den Danilo in der Show vorlesen durfte. Auch wenn der 22-Jährige sich seiner Sache aktuell nicht sicher ist, sieht seine Familie ganz klar Melissa an seiner Seite. "Dir sollte bewusst sein, was für ein wertvoller Mensch an deiner Seite ist", schrieb Danilos Mama emotional – und genau das warf den Insel-Hottie erneut völlig aus der Bahn.

"Die Worte haben mich brutal getroffen", stellte er nach der Familien-Botschaft klar und fragte sich, ob seine Entscheidung möglicherweise doch falsch war. Danilos Ex-TV-Partnerin Melissa rührten die Worte in dem Brief. "Das ist schön zu hören, wenn die Mama des Mannes, der die ganze Zeit an deiner Seite ist, sowas sagt", freute sie sich. Haben die beiden nach den Worten von Danilos Mama vielleicht doch noch eine Chance?

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Danilo und Melissa an Tag 17 bei "Love Island"

RTL II/Magdalena Possert Danilo im "Love Island"-Sprechzimmer

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

