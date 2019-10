Ist Pietro Lombardi (27) etwa Melissas Traumprinz? Bei Love Island wollte es für die schöne Brünette einfach nicht so richtig funktionieren – auch wenn sie und Danilo Cristilli anfangs noch ein wahres Dream-Couple abgegeben haben. Das Herz des Italieners schlug letztendlich dann doch mehr für Dijana Cvijetic. Aber während Melissa im Haus auf keinen passenden Partner traf, fand sich draußen ein wahrer Promi-Verehrer: Niemand Geringeres als Pietro verguckte sich in die Schönheit – schickte ihr sogar eine Nachricht ins Haus. Und Melissa? Die ist nach ihrem Exit gar nicht mal so abgeneigt von dem Sänger!

Im Gespräch mit Bild sprach Melissa kurz nach ihrem freiwilligen Auszug Klartext zu einer möglichen Romanze mit dem DSDS-Star. Auf die Frage, ob Pietro eine Chance bei ihr habe, antwortete die Tattoo-Freundin: "Wenn er sich ins Zeug legt, bestimmt. Ich kann es erst sagen, wenn man sich näher kennt, aber äußerlich punktet er schon mal." Nach purem Desinteresse klingt das wohl eher nicht!

Pietro kann jedoch nicht nur mit seiner Optik punkten – auch seine Videobotschaft während Melissas Flirtformat-Zeit kam ziemlich gut bei ihr an: "Ich war sehr erstaunt und erfreut, als die Nachricht von ihm kam. Es waren aufbauende Worte in einer sehr schwierigen Zeit für mich. Es war schön", schwärmte die 24-Jährige.

Instagram / melissa_loveisland Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt im Mega Park 2019

Love Island, RTL II "Love Island"-Melissa

