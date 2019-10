Au Backe, hat sich Rocco Stark (33) womöglich zu viel zugemutet? Um seine Ehe zu retten, hatte der Schauspieler ein Abenteuer gewagt, das nun Spuren hinterlassen hat: Um seiner Noch-Ehefrau Nathalie zu beweisen, dass er um ihre eigentlich bereits gescheiterte Beziehung kämpft, war er von Berlin nach München gelaufen. Doch diese Aktion blieb nicht ohne Folgen – vor allem seine Füße und Zehen haben während des Laufs extrem gelitten. Einige Tage nach seiner Ankunft gab Rocco nun ein Gesundheits-Update, das nicht so optimistisch klingt.

Zahlreiche Fans wollten von dem 33-Jährigen wissen, wie es seinen Füßen mittlerweile geht – und in seiner Instagram-Story stand dieser nun Rede und Antwort. "Ich muss sagen, nein, denen geht es nicht besser, eher schlechter", brachte Rocco seine Community auf den neuesten Stand. Er habe nicht nur das Gefühl, dass seine Füße aus Beton sind, es fühle sich sogar so an, als ob jemand mit einer Messerklinge hineinstechen würde.

Rocco hat seine Verletzungen jetzt von einem Arzt abchecken lassen. Und der Rat vom Profi? Füße hochlegen! "Er sagt, da kann man nichts machen, da muss man einfach abwarten und ruhen lassen. Magnesium und Elektrolyte – mehr geht da nicht", erzählte der Wahlberliner abschließend.

ActionPress Rocco Stark bei der Jubiläumsgala zum 20.Geburtstag der Doppelgänger Show Stars in Concert in Berlin

Anzeige

Action Press / Bieber, Tamara Rocco Stark im März 2019 in Berlin

Anzeige

Instagram / roccostark Rocco Stark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de