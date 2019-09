Rocco Stark (33) hat den Kampf um seine Noch-Ehefrau Nathalie noch lange nicht aufgegeben! Seit 2017 führten die beiden eine On-Off-Beziehung. Im Juni 2018 überraschten die Turteltauben die Öffentlichkeit und verkündeten freudig, dass sie sich das Jawort gegeben haben. Nur ein halbes Jahr später folgte das plötzliche Ehe-Aus. Doch der Schauspieler kann die gemeinsame Zeit mit seiner Frau einfach nicht vergessen. Für sie läuft er zurzeit von Berlin nach München – und das aus einer ganz bestimmten Motivation!

Im Promiflash-Interview erzählt der Sohn von Uwe Ochsenknecht (63), dass er nach der Trennung angefangen habe, intensiv Sport zu treiben. Beim Joggen habe er sich eines Tages an ein tiefgründiges Gespräch mit seiner Frau erinnert. Die 26-Jährige habe ihn eines Nachts gefragt, ob er ihr mit Worten beschreiben könne, wie sehr er sie liebe. Nach kurzer Überlegung ging dem ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer ein Licht auf: "So sehr, dass ich, wenn es sein müsste, für dich von München nach Berlin laufen würde!" Und aus Liebe möchte er den Worten nun Taten folgen lassen. Seit Donnerstag joggt Rocco im Anzug von Berlin nach München. Via Insta-Story können seine Fans ihn auf der ungewöhnlichen Laufstrecke begleiten.

Doch dieses Abenteuer ist offensichtlich nicht das Einzige, was er für seine Noch-Ehefrau auf sich nimmt. Am Donnerstag veröffentlichte der 33-Jährige den Ratgeber "Starke Zeiten". Darin beschreibt er, wie er für seine große Liebe 365 Tage auf Alkohol, Kaffee, Sex, Zigaretten verzichten möchte. Er sei nämlich immer davon überzeugt gewesen, dass er nur einmal im Leben heiraten werde und so gäbe es für ihn einen wichtigen Grundsatz: "Solange ich verheiratet bin, gebe ich nicht auf!"

Instagram / roccostark Nathalie und Rocco Stark

Splash News Rocco Stark auf dem Weg von Berlin nach München

Wenn.com Rocco Stark und Nathalie bei der Weltpremiere von "Spiel mit der Zeit" im Friedrichstadt-Palast

