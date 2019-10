Gemeinsame Auftritte haben mittlerweile Seltenheitswert – generell scheinen sich Herzogin Meghan (38), Prinz Harry (35), Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) vor allem beruflich immer mehr voneinander zu distanzieren. So hatten Meghan und Harry erst vor Kurzem der Wohltätigkeitsorganisation The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex den Rücken gekehrt. Für den guten Zweck machen die britischen Royals jetzt allerdings wieder gemeinsame Sache!

"Als sie davon hörten, waren alle vier sehr daran interessiert, teilzunehmen", plauderte eine königliche Quelle gegenüber People aus. Doch worum geht es eigentlich genau? Meghan, Harry, Kate und William standen im Rahmen der Kampagne "Every Mind Matters" für einen etwa dreiminütigen Clip gemeinsam vor der Kamera. In dem Video, das vom staatlichen National Health Service ins Leben gerufen wurde, sprechen sie offen über psychische Gesundheit. "Es ist ein wirklich positives Projekt, an dem alle vier beteiligt waren, und sie hoffen, dass es enorme Auswirkungen haben wird", erklärte der Insider weiter.

Der Spot wird erstmals heute Abend über die britischen TV-Bildschirme flimmern – die genaue Uhrzeit ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Außerdem behält der Palast für sich, wo genau die Aufnahmen des royalen Quartetts entstanden sind. Nur so viel: Sie wurden an verschiedenen Orten produziert.

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2018

Getty Images William, Harry, Meghan und Kate im November 2018

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

