Auf Nackt-Kritik hat Janni Kusmagk (29) keine Lust! Seit Ende Juni schweben die Surferin und ihr Mann Peer Kusmagk (44) wieder im absoluten Babyhimmel: Tochter Yoko erblickte das Licht der Welt. Obwohl die Geburt also erst wenige Wochen zurückliegt, hat Janni aber schon längst ihre durchtrainierte Figur zurück – und die zeigt sie auch gerne! Ob im Urlaub im Bikini oder sexy im weißen Spitzenbody vor einer Meerkulisse – die Surferin verzaubert regelmäßig ihre Fans. Doch nicht alle Follower können diese Freizügigkeit der Zweifachmama auf Social Media gutheißen – diesen Hatern bietet Janni jetzt aber die Stirn!

Auf Instagram teilte Janni nun einen Schnappschuss von sich in bordeauxroter Unterwäsche. Dazu bezog sie in einem langen Statement Stellung zu den fiesen Kommentaren wie beispielsweise "Immer rennt die halbnackt rum", die sie in den letzten Tagen abbekommen hat. "Neben der Umwelt, meiner Rolle als Mutter und vielen anderen Themen, über die ich auf Instagram gerne schreibe, ist es mir ebenso wichtig, sich positiv und wohl in der eigenen Haut zu fühlen", rechtfertigte sich Janni. Sie gehöre nicht in eine Schublade und wolle sich nicht so anziehen, wie andere Leute das von ihr erwarten würden. "Ich bin schon immer gerne 'rumgelaufen', wie ich mich gerade wohlgefühlt habe, und das war schon oft nun mal mit 'wenig' Stoff, und 'viel' Lebensfreude."

Gerade weil Janni auf den Kanaren groß geworden ist, habe sie es schon früh als selbstverständlich aufgefasst, sich mit weniger Kleidung genauso wohl zu fühlen. Dort sei man als Frau einfach stolz auf seine Kurven – unabhängig davon, welche Körperform man hat.

Janni und Tochter Yoko Kusmagk im September 2019

Janni Kusmagk im Oktober 2019 auf Fuerteventura

Janni Kusmagk im September 2019

