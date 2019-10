Was ein Horror-Date! Jeder Teenager hatte offenbar schon mal eine schlechte Verabredung – so auch die Sängerin Billie Eilish (17). Doch was bei ihrem ersten Date passierte, war für die Brünette gleich doppelt schlimm. Als die Musikerin sich mit 13 Jahren das erste Mal mit einem Jungen verabredete, um sich am Abend im Kino gemeinsam einen Film anzuschauen, ließ er sie einfach sitzen. Doch warum bloß? Nun plauderte die "Ocean Eyes"-Interpretin über eine ihrer schlimmsten Verabredung!

In der Howard-Stern-Show auf SiriusXM offenbarte die 17-Jährige: "Als mein Date mich küsste, sagte er: 'Das war nicht so magisch, wie er es sich vorher vorgestellt hatte!'" Als ob diese Aussage nicht schon schlimm genug wäre, setzte ihre Verabredung noch einen obendrauf. Da der junge Mann scheinbar ziemlich reich war, hatte er einen eigenen Butler – dieser befand sich auch in dem Kino und holte Billies Freund umgehend ab. Somit machte sich ihr Date, ohne ein Wörtchen darüber zu verlieren, in null Komma nichts aus dem Staub und kam nie wieder.

Das Schlimmste an der Sache war jedoch: Das Treffen war genau einen Tag vor dem Valentinstag. Doch auch wenn die Sängerin damals von dieser Aktion erschüttert war und vom Tag der Liebe nichts mehr wissen wollte, sieht sie dem jetzt womöglich mit einem Lächeln im Gesicht entgegen. So eine Story hat schließlich nicht jeder parat!

Getty Images Billie Eilish in Los Angeles

Getty Images Billie Eilish und ihr Bruder Finneas in Los Angeles

Getty Images Billie Eilish bei den Ascap Pop Music Awards in Beverly Hills

