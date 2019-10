Sie durchlebt gerade eine ziemlich schreckliche Zeit! Um Kader Loth (46) ist es in den letzten Monaten ziemlich still geworden. Nachdem 2018 nicht gerade ihr Jahr gewesen war, verzeichnete sie in den vergangenen Wochen einen erneuten Tiefschlag: Ihr Social-Media-Account wurde gehackt und sie wurde von einer unbekannten Person im Netz bedroht. Im Promiflash-Interview erzählt Kader jetzt, wie es dazu überhaupt gekommen ist!

Seit einigen Tagen hat der TV-Star keinen Zugriff mehr auf seinen Instagram-Account, über den er bereits seit Wochen in Angst versetzt wurde. Im Gespräch mit Promiflash offenbart die 46-Jährige, wie es zu den Einschüchterungen kam. "Begonnen hat es mit Nacktbildern und Beleidigungen. Nachdem die Person blockiert wurde, hat er immer neue Profile erstellt", erzählt Kader offen.

Mittlerweile habe die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin einen Anwalt eingeschaltet und sich mit Instagram in Verbindung gesetzt – allerdings ohne großen Erfolg. "Bisher [heißt es erst einmal] abwarten und weiter bei den zuständigen Stellen nachfragen", erzählt die Fernsehberühmtheit weiter. Im Moment sei Kader einfach nur schockiert und verzweifelt.

Max Bertani Kader Loth im Mai 2017 in Berlin

P.Hoffmann/WENN.com Kader Loth auf der Künstler gegen AIDS Gala 2018 in Berlin

WENN.com Kader Loth beim AEDT Sommerfest

