Heidi Klum (46) zeigt bald nicht nur wieder ihr Juroren-Talent im TV! Die Modelmama ist seit 2014 fester Bestandteil der US-Castingshow America's Got Talent. Zwar wird sie nicht mehr beim Originalformat dabei sein – dafür können sich die Fans auf Heidi als Jury-Mitglied beim Spin-Off "America's Got Talent": The Champions" freuen. Die Dreharbeiten hierfür haben bereits begonnen – und Heidi zeigt in Sachen Fashion wieder vollen Einsatz!

Die Frau von Tom Kaulitz (30) wurde bei den Aufzeichnungen in Pasadena abgelichtet. Und nicht nur Heidis breites Grinsen ließ sie strahlen: Stilsicher präsentierte sich die Blondine in einem ultralässigen Denim-Overall, den sie mit einer braunen Tasche und einer großen Sonnenbrille kombinierte. Den sexy Touch verlieh Heidi dem Outfit mit wilden High Heels in Schlangenoptik.

Den coolen Jeans-Style haben vor Heidi aber auch schon andere Hollywood-Stars für sich entdeckt. Beispielsweise glänzten schon 2001 Britney Spears (37) und Justin Timberlake (38) im Ganzkörper-Denim-Look bei den American Music Awards. Ob sich die Laufstegschönheit wohl von dem Ex-Paar inspirieren ließ?

MEGA Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake bei den AMAs 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de