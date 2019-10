Tolle Nachrichten für alle Fans von Heidi Klum (46) und America's Got Talent! Seit 2014 saß die Modelmama bei der US-Castingshow in der Jury und bewertete die Talente der Teilnehmer. Nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass einige Juroren ausgetauscht werden sollen, hatte die Frau von Tom Kaulitz (30) im Februar dieses Jahres tatsächlich ihr Aus bei dem Format bestätigt – doch Pustekuchen: Zumindest beim Spin-Off "America's Got Talent: The Champions" ist Heidi wieder mit dabei!

Auf Instagram veröffentlichte die Laufsteg-Beauty gleich mehrere Fotos von sich am Set. Sie postete nicht nur Selfies mit den anderen Juroren Simon Cowell (59), Alesha Dixon (40) und Howie Mandel (63), sondern zeigt in einem Video auch, wie sie selbst wieder hinter dem Jurypult sitzt. "Das ist so aufregend. Danke, dass ich zurückkehren durfte", freute die 46-Jährige sich.

Heidis Fans trauten ihren Augen kaum und drückten ihre Freude über das Show-Comeback ihres Idols in zahlreichen Kommentaren aus: "Großartig, ich bin so aufgeregt, Heidi" oder "Ich freue mich, dass du wieder zurück bist", schrieben nur zwei User begeistert. Ab Anfang 2020 werden sie die Blondine wieder bei der zweiten Staffel der Castingshow auf den Bildschirmen bewundern können.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Alesha Dixon bei "America's Got Talent: The Champions"

Instagram / heidiklum Simon Cowell und Heidi Klum im Oktober 2019

Getty Images Heidi Klum, Model

