Bastian Schweinsteiger (35) kehrt dem Fußballrasen den Rücken. Den gebürtigen Kolbermoorer begeisterte der Ballsport schon von Kindheit an. 2002 wurde er in den Profi-Kader des FC Bayern München aufgenommen, bei dem er 17 Jahre lang spielte. Von 2004 bis 2016 war er zudem Teil der deutschen Nationalmannschaft und holte Deutschland so 2014 den Weltmeistertitel. Auch wenn der Blondschopf mit seinem aktuellen Engagement bei Chicago Fire noch große Erfolge feiert, zieht Bastian jetzt einen Schlussstrich: Er wird zukünftig nicht mehr auf dem Profi-Feld kicken!

Das machte Bastian in einem Instagram-Statement öffentlich: "Liebe Fans, nun ist die Zeit gekommen: Ich werde meine aktive Karriere zum Ende der Saison beenden. [...] Mein Abschied als aktiver Spieler stimmt mich ein bisschen wehmütig, aber ich freue mich auch auf die spannenden Aufgaben, die mich bald erwarten." Dem Fußball wolle er dennoch auch weiterhin treu bleiben. In den emotionalen Zeilen bedankte sich der UEFA-Champions-League-Gewinner von 2013 neben seinen ehemaligen Mannschaften auch bei seinen Fans und vor allem seiner Familie, die stets hinter ihm gestanden habe.

Ob der 35-Jährige diesen Schritt unter anderem für mehr gemeinsame Zeit mit seiner Familie gegangen ist? In Ex-Tennisprofi Ana Ivanovic (31) hat der Kicker seine große Liebe gefunden – 2016 gaben sie sich in Venedig das Jawort, in den darauffolgenden Jahren erblickten zwei gemeinsame Kinder das Licht der Welt. Die Familie lebt aktuell in Chicago.

Laurence Griffiths/Getty Images Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski bei der Fußballweltmeisterschaft 2014

Getty Images Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger beim Champions League-Finale in London 2013

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic bei den GQ Awards in Berlin

