Diese Braut mag es funkelnd! Seit ihrer Verlobung mit Justin Bieber (25) im letzten Jahr ist ein ovaler XXL-Diamantring Haileys (22) ständiger Begleiter. Nach ihrer standesamtlichen Zeremonie nur wenige Wochen später war zwar kein neuer Ring dazugekommen – seit ihrer kirchlichen Trauung am 30. September 2019 schmücken dagegen gleich einige neue Accessoires die Finger des Models! Hailey hat nicht einfach nur ihren auffälligen Verlobungsring erweitern lassen...

Kurz nach ihrer zweiten Hochzeit präsentierte Mrs. Bieber schon ihren generalüberholten Klunker: Ihr bereits bekanntes Schmuckstück rahmt mittlerweile ein goldenes Band mit vielen kleinen Diamanten darauf. Ein neues Foto auf dem Instagram-Account der Blondine lichtet nun ein weiteres Symbol ihrer Ehe ab: Darauf ist nicht nur ihr geschmückter linker Ringfinger zu sehen – an dem rechten, an dem normalerweise der Ehering getragen wird, glänzt plötzlich tatsächlich einer! Dieses Mal wählte die stolze Ehefrau eine Fassung, die ausschließlich aus Diamanten besteht! Der neue Ring erinnert zwar stark an einen, den Hailey zwischenzeitlich getragen, dann aber abgelegt hatte – allerdings ist das neue Modell sogar noch breiter als das zuvor.

Das Bild hält im Übrigen auch Justins Ehering fest, der ohne Schnickschnack und deutlich schmaler als der seiner Frau ist. Das dürfte Biebs aber kaum etwas ausmachen, denn: Während Hailey ihre Ringe schließlich nie ablegt, hat er seinen bereits einen Tag nach seiner Hochzeit vom Finger genommen.

Instagram / haileybieber Hailey Biebers Ehering

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im August

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

