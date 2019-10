Herrscht schon jetzt dicke Luft im Hause Bieber? Gerade erst feierten das Model Hailey (22) und Ihr Mann Justin Bieber (25) ihre kirchliche Hochzeit. Voller Stolz posteten sie danach ihre schwarz-weißen Hochzeitsbilder: Darauf halten die zwei Turteltauben ihre Eheringe geradezu in die Kamera. Doch das bedeutungsvolle Schmuckstück blieb nicht allzu lange an Justins Finger, wie neue Aufnahmen des Sängers beweisen!

Paparazzi lichteten Justin in einem Burger-Restaurant in Los Angeles ab. Bei seinem Ausflug trug der "Love Yourself"-Interpret einige Snacks – aber keinen Ehering! Stattdessen präsentierte sich der 25-Jährige mit Anglerhut, einem Comic-Shirt und weißen Schlappen. Dennoch scheint zwischen ihm und Hailey alles bestens zu sein: Sie wurden am selben Tag gemeinsam beim Verlassen eines Kinos gesichtet.

Ob Justin der Hochzeitsschmuck für den Kurztrip zu wertvoll war? Laut Daily Mail soll der Sänger für seinen Ehering etwa 870 Euro ausgegeben haben. Das ist allerdings nur ein Bruchteil des Preises, den er für seinen Hochzeitszahnschmuck bezahlte: Seine Grillz kosteten beinahe 23.000 Euro! Auch Hailey ließ zwei mit Diamanten besetzte Ringe, passend zu ihrem Verlobungsring, erstellen – sie sollen von Tiffany & Co. stammen und zusammen etwa 4.800 Euro wert sein. Das Model nahm diese bei ihrem Kinobesuch aber anscheinend nicht ab, denn auf einem Bild ist an ihrem rechten Ringfinger Schmuck zu erkennen.

Splash news / Splash News Justin Bieber in Los Angeles, 2019

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

SplashNews.com / Splash News Hailey Bieber in Los Angeles, 2019

