Erst vor einer Woche wurde bekannt, dass Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) von nun an getrennte Wege gehen. Kurz nach der Trennungs-News wurden aber Stimmen laut, dass die Jungunternehmerin nicht all zu traurig sein soll: Sie hat wohl ihren Ex Tyga (29) besucht. Kylie dementierte alles sofort – doch nun bringt der Rapper erneut Feuer in die Sache: Tyga trug vor Kurzem Schuhe, die Travis Scott designt hat – und Fans sehen darin ein eindeutiges Zeichen!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 29-Jährige ein Bild von sich vor einem roten Sportwagen. Doch der eigentliche Blickfang waren seine Sneaker. Supporter erkannten sofort, dass diese Treter von Travis entworfen wurden. "Tyga hat die Travis Scott Jordans an. Das ist ein ganz anderes Maß an Respektlosigkeit – jemandem das Mädchen wegschnappen und dann mit dessen Schuhe auftreten", schrieb ein User auf Twitter.

Auch anderen Nutzern sprang dieses Detail ins Auge. Zweifeln die Fans also immer mehr daran, dass Kylie angeblich nichts mit dem "Taste"-Interpreten kurz nach der Trennung hatte? Erst kürzlich deutete der Kalifornier ebenfalls an, dass die 21-Jährige nicht die Wahrheit sagen würde.

O'Connor/AFF-USA.com / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"

ActionPress / Kristin Callahan / Everett Collect Tyga bei den MTV Video Music Awards 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2019

