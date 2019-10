Läuft da etwa wieder was zwischen Kylie Jenner (22) und Tyga (29)? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty soll sich gerade erst von ihrem Freund Travis Scott (28) getrennt haben. Kurz bevor sie mit dem Musiker zusammengekommen ist, hatte Kylie allerdings noch Rapper Tyga gedatet. Jetzt sieht es so aus, als würden die beiden Exen sich wieder annähern: Kurz nach der Trennung hat Kylie Tyga in einem Hotel besucht!

Einige Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 22-Jährige bei einer Partynacht mit ihren Freundinnen Stassi Karanikolaou und Kelsey Calemine. Nachdem die drei Frauen einen angesagten Promiclub in Hollywood verlassen hatten, fuhren sie gegen 2 Uhr nachts in einem Rolls Royce in das Sunset-Marquis-Hotel. In dem dortigen Aufnahmestudio arbeitet Tyga zurzeit an neuer Musik. Und tatsächlich scheint die Partytruppe sich dort mit dem Rapper getroffen zu haben. Tyga, Stassi und Kelsey verließen etwa eine Stunde später gemeinsam das Hotel. Kylie soll währenddessen einen Hinterausgang benutzt haben. Kommen die junge Mama und ihr Ex also möglicherweise wieder zusammen?

Kylie und Tyga hatten jahrelang eine On-Off-Beziehung. 2017 soll die Make-up-Unternehmerin dann endgültig Schluss gemacht haben. Zwischen dem einstigen Paar soll es danach aber kein böses Blut gegeben haben.

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner in New York im Mai 2019

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre beste Freundin Stassi Karanikolaou

Anzeige

Dimitrios Kambouris / Getty Images Kylie Jenner und Tyga

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de