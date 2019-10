Isabell Horn (35) würde auch gerne mal wieder die Vorzüge der Kindheit genießen! Ende Juli erblickte der zweite Sprössling der ehemaligen GZSZ-Darstellerin das Licht der Welt. Seitdem zeigt sie ihren Fans in Videos auf YouTube ihren neuen Alltag als Zweifach-Mama – und der ist nicht immer einfach! Wenig Schlaf und Erholung nach der Geburt zehren an ihren Kräften. Dennoch genießt sie jede Minute mit Sohn Fritz und Tochter Ella – und liebt es, kleine Ausflüge mit ihnen zu unternehmen. Bei den gemeinsamen Touren würde Isabell gerne mal so komfortabel wie ihre Kids reisen.

Das machte sie mit einem lustigen Post auf Instagram deutlich. Auf dem Bild hat sich die Schauspielerin lachend in den Buggy ihrer Tochter gesetzt. "Erwischt. Das ist aber auch verlockend, oder? Hand aufs Herz: Wer träumt nicht auch manchmal davon, sich einfach in den Kinderwagen zu fläzen und von A nach B kutschieren zu lassen?", witzelte die 35-Jährige unter ihrem Beitrag. Von ihren Fans bekam sie dafür viele zustimmende Kommentare.

Auch wenn die erste Zeit mit zwei kleinen Kindern für Isabell manchmal anstrengend ist, würde sie trotzdem am liebsten die Zeit anhalten: "Unsere kleinen Schätze werden doch viel zu schnell groß", meinte sie auf Instagram.

