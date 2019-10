Macht sich Justin Bieber (25) hier über Taylor Swift (29) lustig? Erst kürzlich veröffentlichte der US-Komiker Jimmy Fallon (45) in seiner Late-Night-Show ein peinliches Video von der Sängerin, in dem sie nach einer Augenlaser-OP einen Nervenzusammenbruch wegen einer Banane bekam. Nach dem Aufwachen aus der Narkose war die "Bad Blood"-Interpretin noch so benebelt, dass sie wegen einer Banane ins Jammern geriet. Nun veröffentlichte Justin ein Video, in dem er Taylor auf lächerliche Art und Weise imitiert!

In einem Insta-Live-Video ist der Musiker zu sehen, wie er Taylors Video nachstellt. Aufgenommen wurde das Ganze von Justins Ehefrau Hailey (22). In dem Clip steht Biebs in seiner Küche und während er zum Obstkorb greift, jammert er mit ironischer Stimme: "Das ist nicht die Banane, die ich wollte. Das ist nicht die richtige Banane!" Diese Inszenierung klingt nach einer klaren Stichelei gegen die "Lover"-Interpretin! Die Einzige, die über den Witz lachen konnte, war offenbar Hailey. TayTays Fans verteidigten ihr Idol und baten Model Hailey darum, zu schweigen.

Doch damit schoss der Popstar nicht zum ersten Mal gegen seine Musikkollegin. Vergangenen Sommer hatte sich der Kanadier bereits in einen Streit zwischen dem Musikmanager Scooter Braun (38) und Taylor eingemischt. Damals hatte die Amerikanerin Scooter, der sie und Justin managt, jahrelanges Mobbing vorgeworfen und daraufhin das Plattenlabel gewechselt. Ob "Love Yourself"-Interpret Justin wohl ein generelles Problem mit Taylor hat?

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juli 2019

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Music Awards 2019

Getty Images Musikmanager Scooter Braun im Jahr 2019

