Ein romantischer Meilenstein nähert sich in großen Schritten! Im Oktober steht für Vanessa Stanat die Hochzeit mit ihrem Schatz Roman Tamkan an. Einige Vorbereitungen dafür trifft die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gerade noch in ihrem Mallorca-Urlaub mit ihrem Verlobten. Doch Überraschungs-Besuch sorgt dafür, dass auch die Erholung nicht zu kurz kommt: Show-Kollegin Sarah Almoril (21) schaut spontan vorbei – und sie ist nicht die einzige GNTM-Bekanntheit, die Vanessas Junggesellinnenabschied mitfeiert!

In ihrer Instagram-Story ließ die Braut in spe ihre Follower am Mittwochabend an dem BFF-Moment teilhaben: Nachdem Sarah sie mit einem Glitzer-Outfit für die Party und alkoholischen Getränken in ihrem Hotelzimmer überrascht hatte, war Vanessa zu Tränen gerührt. "Ich hab' dich so lieb. Du bist verrückt, liebenswert, einfach unglaublich. Ich hab' geheult wie ein Schlosshund ein paar Minuten", widmete die Neu-Brünette ihrer Freundin liebe Worte. Auf das Zusammentreffen stieß das Duo gleich an.

Mit Elena Carrière (22), die zufällig ebenfalls gerade auf der Baleareninsel urlaubt, ist gleich noch ein früheres TV-Topmodel bei der Sause am Start. Auch Anna Wilken hätte gerne mitgefeiert, konnte es wegen Terminen und Projekten aber nicht einrichten, erklärt sie im Netz: "Ich wäre auch so gerne auf Mallorca gewesen und hätte Vanessa überrascht mit der lieben Sarah. Aber bei mir hat es leider von vorne bis hinten nicht gepasst."

Instagram / sarah.gntm.2019 Vanessa und Sarah, GNTM-Kandidatinnen

Instagram / vanessa.stanat Elena Carrière und Vanessa Stanat im Oktober 2019 auf Mallorca

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

