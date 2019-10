Dank ihm werden Frauenherzen definitiv höherschlagen! Was Promiflash bereits vor Kurzem exklusiv enthüllte, wurde nun auch von offizieller Seite bestätigt – Sebastian Preuss ist der neue Bachelor 2020. In der kommenden Staffel will der Kickboxer, wie seine Vorgänger, seine absolute Traumfrau finden. Der Sportler dürfte dafür auch ein schlagendes Argument mitbringen: seinen stahlharten Sixpack! Ist Sebastian etwa der Bachelor mit den härtesten Muskeln?

Auf seiner Instagram-Seite zeigt sich der 29-Jährige stets von seiner sportlichen Seite. Der Kickboxweltmeister versteckt dabei keineswegs seine Vorzüge – seine äußerst durchtrainierte Körpermitte! Seinen rund 15.000 Follower starke Community entgeht dieses Detail definitiv nicht. Immer wieder sammeln sich Kommentare wie "Hilfe! Nur schon alleine für dieses Aussehen brauchst du einen Waffenschein", "Wie gemeißelt, der Kerl" oder "Maschine" unter seinen Bildern im Netz.

Doch der Münchner möchte nicht nur mit seinem Körper die Frauen erobern. Auf seinem Social-Media-Account präsentiert sich Sebastian auch als richtiger Naturliebhaber. Ob in den Bergen, am Meer oder im Wald – den Singlemann findet man nicht immer im Boxring oder Gym. "Ich liebe das Leben, die Natur, Sportlichkeit, Menschen", gab er erst kürzlich in einem Interview preis.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, "Der Bachelor" 2020

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss 2019 auf der Zugspitze

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Kickboxer

