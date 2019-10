Das muss wahre Liebe sein! Ginger Costello-Wollersheim hat ihre bessere Hälfte längst gefunden. Seit letztem Sommer ist die Sängerin mit ihrem Herzblatt Bert Wollersheim (68) zusammen – und es knistert gewaltig. Nach nur drei Monaten machte der Ex-Bordellbetreiber aus Düsseldorf einen kurzen Prozess und heiratete die Blondine. Im Netz begeisterte die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin kürzlich mit einer emotionalen Liebeserklärung an ihren Schatz.

Die beiden sind ein Herz und eine Seele: Ginger und ihr Bert versorgen ihre Community fast täglich mit süßen Pärchen-Pics. Vor wenigen Tagen postete das Model bei Instagram ein rührendes Video mit den schönsten gemeinsamen Momenten der Turteltauben. Dazu verfasste sie die schöne Botschaft: "Es gibt so viel, was ich an dir liebe". Besonders das Lachen des 68-Jährigen, seine Augen und Lippen hätten es dem selbst ernannten It-Girl angetan. "Du bist das Wichtigste auf der Welt für mich und das Beste, was mir je passiert ist", schrieb sie stolz in ihrer Liebeserklärung an den Ex-Rotlichtkönig.

Bert hingegen bringt seine Liebe zum Busenwunder auf seiner Haut zum Ausdruck. Vor wenigen Monaten ließ sich der Ginger-Gatte für seine Auserwählte ein Liebes-Tattoo stechen. Auch wenn auf seinem Rücken noch immer der Name seiner Ex Sophia Vegas prangt, toppt das Porträt des einstigen Erotik-Sternchens alles.

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello-Wollersheim im September 2019

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim im September 2019

ActionPress / Chris Emil Janßen Ginger Costello-Wollersheim und Bert Wollersheim im Jahr 2019

