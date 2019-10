Na, endlich kann Amber Rose (35) aufatmen! Erst vor wenigen Stunden meldete sich der Reality-Star aus dem Krankenhaus. Freudig hatte sie ihren Fans im Netz erklärt, dass das lange Warten endlich ein Ende hat und die Geburt kurz bevorsteht. Keine fünf Stunden später ist es dann tatsächlich so weit: Amber und ihr Partner Alexander Edwards sind Eltern geworden und verraten erste Details.

Der glückliche Papa bringt seine User bei Instagram kurz nach der Entbindung auf den neuesten Stand. Seine Freundin brachte einen gesunden Jungen zur Welt. Neben einem allerersten Vater-Sohn-Schnappschuss gibt der Rapper auch überglücklich den Namen des Kleinen preis. "Slash Electric Alexander Edwards... die Welt gehört jetzt uns", plaudert er in einem aktuellen Post aus.

Während auf den Kanälen der frischgebackenen Mama noch Ruhe herrscht, bedankt sich Alexander bei der Mutter seines Sohnes: "Ich könnte niemals so stark sein wie du." Wie gefällt euch der ungewöhnliche Name des Wonneproppens? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

