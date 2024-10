Jugendlicher Wow-Look: Cher strahlt neben ihrem Alexander

Die erfolgreiche Sängerin Cher (78) und ihr Freund Alexander Edwards (38) schweben gemeinsam auf Wolke sieben. Trotz des Altersunterschiedes von 40 Jahren beweisen die beiden immer wieder, dass sie wunderbar zusammenpassen – auch modisch! Die Turteltauben zeigten sich am Mittwoch bei der Wiedereröffnung des frisch renovierten New Yorker Burberry-Flagship-Stores in New York. Wie neue Schnappschüsse des Paares zeigen, strahlte die modebewusste Künstlerin in einem schicken, jugendlichen Look glücklich an der Seite ihres Liebsten. So entschied sich die Musikikone für einen edlen Trenchcoat und eine weit geschnittene Hose, während ihr Partner in einem schwarzen Zweireiher glänzte.

In der Beziehung von der "Believe"-Interpretin und dem 38-Jährigen gab es bereits viele Auf und Abs. Im Jahr 2022 fingen die zwei an, sich zu daten. Ihre Liebe hielt jedoch nicht dauerhaft und es entwickelte sich eine On-off-Beziehung, welche regelmäßig für Schlagzeilen sorgte. Im September vergangenen Jahres feierten die beiden Musiker schließlich ihr großes Liebes-Comeback. Seitdem scheint es so, als hätte sich eine gewisse andauernde Harmonie eingestellt. Der Rapper meinte gegenüber TMZ zuletzt "Wir sind eine glückliche Familie."

Cher kann sowohl beruflich als auch privat auf ein abwechslungsreiches und spannendes Leben zurückblicken. Dieses hat sie nun sogar auf Papier gebracht. In gleich zwei Büchern wird sie ihre Geschichte in Form einer Autobiografie erzählen. Dem Bericht von People zufolge wird sie sehr persönliche Einblicke geben. Ihre Memoiren "Cher: The Memoir, Part One" bezieht sich unter anderem wohl "auf ihre außergewöhnlichen Anfänge von der Kindheit bis zum Treffen und der Heirat mit Sonny Bono (✝62) – und enthüllt die höchst komplizierte Beziehung, die sie weltberühmt machte, sie aber auseinandertrieb." Am 19. November soll das Buch dann vorerst in der amerikanischen Version erscheinen.

Getty Images Alexander Edwards und Cher auf der amfAR Gala 2024

Getty Images Cher, Sängerin

