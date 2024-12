Cher genießt Zeit mit dem fünfjährigen Sohn ihres Partners

Cher (78) und ihr vergleichsweise junger Partner Alexander "A.E." Edwards (38) scheinen derzeit eine rührende Familienidylle zu genießen – besonders, wenn Alexanders fünfjähriger Sohn Slash mit von der Partie ist. Wie ein Insider laut OK! verriet, hat die Sängerin eine besondere Bindung zu dem Jungen aufgebaut. "Cher will keine Stiefmutter sein, sondern eher eine Art lustige Patentante", erklärte die Quelle. Sie verbringe gerne Zeit mit Slash und genieße es, ihn zum Lachen zu bringen. Dabei überlasse sie die elterlichen Aufgaben jedoch komplett seinen Eltern, Musikmanager Alexander und dem Model Amber Rose (41).

Mit der engen Verbindung zu Slash scheint für Cher ein Herzenswunsch in Erfüllung zu gehen. Obwohl sie selbst zwei erwachsene Kinder hat, Chaz Bono (55) und Elijah Blue Allman (48), gibt es bisher keine Enkelkinder in ihrem Leben. Umso mehr genieße sie die ungezwungenen Momente mit dem Sohnemann ihres Partners. "Sie haben einfach Spaß. Er ist ein wirklich süßer Junge", erklärte eine ihr nahestehende Person, wie OK! berichtete. "Sie spielt stundenlang mit ihm und genießt es, die Welt durch die Augen eines Kindes neu zu entdecken."

Während sie sich über Slashs Anwesenheit in ihrem Leben freut, kommen aber offenbar auch neue Wünsche in Cher auf. Angeblich habe die 78-Jährige gegenüber Alexander geäußert, dass es ihr großer Wunsch sei, noch einmal Mutter zu werden. Auch wenn sie Möglichkeiten wie das Einfrieren von Eizellen verpasst habe, denke Cher nun über eine mögliche Adoption nach, so das Magazin. Cher, die für ihre vielseitigen Talente und unzähligen Erfolge bekannt ist, wirkt durch ihre Beziehung zu Alexander regelrecht verjüngt – sehr zur Freude ihrer großen Fangemeinde.

