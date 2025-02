Cher und ihr Freund Alexander turteln auf dem Red Carpet

Cher (78) und ihr Freund Alexander Edwards (38) sorgten auf dem roten Teppich bei der 50. Jubiläumsshow von "Saturday Night Live" für Aufsehen. Die Sängerin und der Musikproduzent, die seit über zwei Jahren ein Paar sind, hielten Händchen und posierten gemeinsam für Fotos, die Page Six vorliegen. Dabei legte Cher ihre Hand sanft auf Alexanders Brust und schmiegte sich an ihn. Für den Anlass wählte die 78-jährige "Believe"-Sängerin ein bodenlanges, schwarzes Satinkleid mit silbernen Akzenten und kombinierte es mit einer schwarzen Fellstola. Ihr Partner stimmte sich im schwarzen Satinhemd unter einem eleganten Doppelreiher-Look farblich auf sie ab.

Das Wochenende war für Cher ereignisreich. Bereits am Freitagabend trat sie beim "SNL 50: The Homecoming Concert" in der Radio City Music Hall auf. In einem schwarzen, transparenten Pailletten-Bodysuit und Stiefeln sang sie dort ihren Hit "If I Could Turn Back Time". Ob Alexander sie bei diesem Termin ebenfalls begleitete, bleibt unklar, dennoch sind die beiden in den vergangenen Jahren oft gemeinsam bei Events aufgetreten. Ihre Liebesgeschichte begann im November 2022, als sie erstmals Händchen haltend bei einem Dinner gesichtet wurden. Schon damals äußerte sich Cher öffentlich und verteidigte die Beziehung, als Kritik aufgrund ihres Altersunterschieds laut wurde.

Cher und Alexander haben seither immer wieder gezeigt, wie stark ihre Bindung ist. Die Musiklegende beschrieb ihren Partner bisher immer als "intelligent", "witzig" und "liebenswürdig". Obwohl sie 2022 in der "Kelly Clarkson Show" auch zugegeben hatte, dass ihre Verbindung "auf dem Papier ungewöhnlich" sei. Dennoch betonte sie im gleichen Atemzug, dass ihre Beziehung in der Realität wunderbar funktioniere. Privat wie beruflich bleibt Cher ihrem Stil treu – authentisch, mutig und einzigartig, was sie bis heute zu einer Ikone macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Edwards und Cher auf der amfAR Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cher und Alexander Edwards, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige