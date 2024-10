Cher besucht Red Carpet mit Alexander und seinem Sohn Slash

Bei der "Kooza"-Premiere des Cirque du Soleil in Santa Monica bot Cher (78) ihren Fans einen besonders bezaubernden Auftritt: Die Sängerin besuchte das Event gemeinsam mit ihrem Partner Alexander Edwards (38) und seinem fünfjährigen Sohnemann Slash, der aus seiner früheren Beziehung mit Model Amber Rose (41) hervorgeht. Das Trio erschien als glückliche Patchworkfamilie auf dem roten Teppich und posierte lächelnd für die Fotografen, bevor sie sich die spektakuläre Show ansahen. Cher strahlte in einem lässigen, aber auffälligen Outfit aus einem burgunderroten Ensemble und einer schwarzen Puffjacke. Ihre Begleiter kamen ebenso leger in sportlichen Looks.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich Cher und ihr Liebster in Begleitung seines Sohnes zeigen. Bereits bei der diesjährigen feierlichen Zeremonie der Rock and Roll Hall of Fame am 19. Oktober leistete der Kleine ihnen auf dem Red Carpet Gesellschaft. Für die "Believe"-Interpretin war der Abend von großer Bedeutung: Sie wurde für ihr Talent als Musikerin geehrt und in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Filmstar Zendaya (28) wurde dabei die Ehre zuteil, Cher mit einer Rede über den ikonischen Weg zu ihrer erfolgreichen Karriere zu würdigen.

Chers Erfolg gehört noch lange nicht der Vergangenheit an. Die 78-Jährige beglückt ihre Fans noch immer hin und wieder mit einer Gesangseinlage. So auch beim großen Comeback der Victoria's Secret-Fashionshow vor wenigen Wochen. Während unzählige Supermodels ihre Looks auf dem Catwalk zum Besten gaben, performte die "If I Could Turn Back Time"-Sängerin ihre bekanntesten Songs. Neben Cher traten zudem Stimmwunder Tyla und die Blackpink-Bekanntheit Lisa Manobal (27) auf.

Getty Images Cher mit ihrem Freund Alexander Edwards und seinem Sohn Slash, Oktober 2024

Getty Images Cher und Bella Hadid bei der Victoria's-Secret-Show 2024

