Keira Knightley (34) zeigt sich mit Mama-Glow! Erst vor wenigen Wochen hatte die Neuigkeit die Runde gemacht, dass die schöne Schauspielerin zum zweiten Mal Mama geworden war: Ganz klammheimlich hatte sie ihre zweite Tochter Delilah zur Welt gebracht. Nun zeigte sich die 34-Jährige zum ersten Mal nach der Entbindung wieder bei einem öffentlichen Event – und strahlte in einem weißen Kleid und mit süßer After-Baby-Wölbung!

Aktuelle Bilder zeigen Keira am Donnerstagabend im Zuge des BFI London Film Festivals bei der Premiere des Streifens "Official Secrets", in dem sie die Hauptrolle spielt. Für den besonderen Anlass wählte die Zweifach-Mutter ein weißes Kleid aus verschiedenen Tüllschichten mit einem zarten Blumenmuster – und lächelte happy in die Kameras der Fotografen. Unter der Robe war zudem der leichte Ansatz ihres Post-Schwanger-Bauches zu sehen, den die Brünette anscheinend ganz bewusst und stolz nicht verbergen wollte.

Ob Keira hinter ihrem glücklichen Lächeln wohl auch ihre Erschöpfung verbarg? In einem Interview hatte die Britin Anfang des Jahres noch zugegeben, wie anstrengend ihr Job als Mutter einer Tochter sei und sie täglich das Gefühl habe, zu versagen. Trotzdem liebe sie ihre Rolle als Mama.

Getty Images Keira Knightley im Oktober 2019 in London

Anzeige

Getty Images Keira Knightley bei der "Official Secrets"-Premiere in London, Oktober 2019

Anzeige

ActionPress Keira Knightley mit Tochter Edie und Ehemann James Righton in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de