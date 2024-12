Regel für Ehemann: Keira Knightleys Bedingungen zum Fest

Scheidung anstatt Liebe zum Fest? Keira Knightley (39) hat nun – im Scherz versteht sich – verraten, dass ihre Ehe mit James Righton (41) die Feiertage nur überstehen werde, wenn er sich an Weihnachten an eine strikte Regel hält. Die Schauspielerin witzelte, dass das langjährige Paar auf die "Scheidung" zusteuere, wenn James' "Zwangsstörung" an Weihnachten ausbrechen sollte. Im Gespräch mit Nick Grimshaw (40) in dessen BBC-Show "Radio 6" erklärte sie: "Er ist ein bisschen zwanghaft, aber solange die Zwanghaftigkeit in der Küche bleibt, überlebt die Ehe!" Sie enthüllte ihre ungewöhnlichen Festtagstraditionen und gab seltene Einblicke in ihr Privatleben.

Keira räumte ein, dass sie selbst nicht koche, sondern James die Zubereitung des Weihnachtsessens übernehme. "Er ist der Koch! Er ist ein guter Koch und liebt Essen", betonte sie. Der "Tatsächlich... Liebe"-Star erklärte, dass James so pingelig sein dürfe, wie er möchte, solange es auf die Küche beschränkt sei. "Wenn es ins Wohnzimmer kommt, dann gibt es Probleme. Dann heißt es leider Scheidung!", scherzte sie und betonte, wie wichtig es in einer Beziehung sei, dem Partner Raum für seine Eigenheiten zu geben. "Wir haben herausgefunden, dass man, wenn eine Person ein bisschen zwanghaft ist, ihr Orte geben muss, wo das erlaubt ist, und Orte, wo es nicht erlaubt ist", erklärte die Schauspielerin, die derzeit die Hauptrolle in der neuen Netflix-Thrillerserie "Black Doves" spielt.

Das Paar, das seine Privatsphäre normalerweise schützt, hat zwei Töchter: Edie (9) und Delilah (5). Keira freue sich nun einfach darauf, nach einer weiteren Woche der Promotion für ihre neue Serie endlich die besinnliche Zeit willkommen zu heißen. Seit sie mit ihren Mädchen Kränze gebastelt hat, befinde sie sich in Weihnachtsstimmung. Die Schauspielerin bezeichnet sich selbst als zurückgezogen und nicht gut darin, ständig im Rampenlicht zu stehen. "Ich habe einen starken Einsiedler in mir, und dieser muss respektiert werden", sagte sie. "Wenn der Einsiedler respektiert wird, dann bin ich glücklich." In "Black Doves" spielt Keira an der Seite von Ben Whishaw (44) und Sarah Lancashire. In der sechsteiligen Serie, die vor der Kulisse Londons zur Weihnachtszeit spielt, verkörpert sie Helen Webb, eine treue Ehefrau und Mutter – und gleichzeitig eine Spionin.

