Kurz nach Start: "Black Doves" bekommt eine zweite Staffel

Die Fans von Keira Knightley (39) können sich freuen: Die britische Schauspielerin kehrt mit der neuen Netflix-Serie "Black Doves" zurück auf die Bildschirme. Ab dem 5. Dezember 2024 ist die Serie auf Netflix zu sehen, und noch bevor die erste Staffel überhaupt gestartet ist, hat der Streamingdienst bereits eine zweite Staffel bestätigt. In dem Spionage-Thriller spielt Keira Knightley die Agentin Helen, die undercover und getarnt als Ehefrau des Politikers Wallace Webb arbeitet. Als ihr Doppelleben gefährdet wird, begibt sie sich auf einen gefährlichen Rachefeldzug.

Für ihre Mission heiratet Helen den Politiker Wallace Webb und führt zehn Jahre lang ein scheinbar glückliches Familienleben. Doch heimlich hat sie eine Affäre mit Jason, gespielt von Andrew Koji, was ihre Tarnung schließlich gefährdet. Als Jason ermordet wird, setzt ihre Chefin Reed, dargestellt von Sarah Lancashire, den Auftragskiller Sam, gespielt von Ben Whishaw (44), auf sie an. Statt sie auszuschalten, verbündet sich Sam jedoch mit Helen, und gemeinsam decken sie eine weitreichende Verschwörung auf.

Keira Knightley ist mittlerweile nicht mehr aus der Filmwelt wegzudenken. Vor allem durch die Fluch der Karibik-Reihe wurde sie weltberühmt. Wie die Schauspielerin in einem Interview mit The Times erklärte, sei sie zwiegespalten bezüglich ihrer Rolle in den Filmen. "Es ist seltsam, wenn etwas dich gleichzeitig aufbaut und niederreißt", erklärte sie und führte weiter aus: "Ich wurde wegen dieser Filme als 'Trash' angesehen, aber weil sie so gut liefen, bekam ich die Möglichkeit, die Filme zu machen, für die ich schließlich Oscar-Nominierungen erhielt. Es waren die erfolgreichsten Filme, in denen ich jemals mitgespielt habe, und sie waren der Grund dafür, dass ich öffentlich niedergemacht wurde."

Getty Images Keira Knightley bei der Weltpremiere von "Black Doves" in London, 2024

Getty Images Keira Knightley im März 2019 in New York City

