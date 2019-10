Stand die Beziehung von Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) von Anfang an auf tönernen Füßen? Als sich die Köln 50667-Bekanntheit und der Ex-Love Island-Teilnehmer im August bei Promi Big Brother kennenlernten, sprühten zwischen ihnen die Funken. Die Sendung verließen sie nach Janines Sieg als Paar, doch nach wenigen Wochen folgte das plötzliche Liebes-Aus. Nun gesteht die Laiendarstellerin, dass sie schon während ihrer Kennlernphase auf dem TV-Campingplatz kein gutes Gefühl gehabt habe!

"Gemerkt habe ich das ja schon drin, dass er sich seiner Sache nicht so sicher ist wie ich", sagt Janine gegenüber Promiflash. Als der Muskelmann jedoch öffentlich dem "Großen Bruder" mitgeteilt hatte, dass sie ein Liebespaar seien, war auch die Darstellerin der Yvonne Voss von seinen Worten überzeugt. Nach ihrem Auszug habe sich bereits ihr negatives Bauchgefühl gemeldet. Warum die amtierende Siegerin von "Promi Big Brother" ihrem Ex-Mitstreiter doch eine Chance gab, hat einen ganz bestimmten Grund. "Ich bin halt immer so optimistisch und positiv und dachte mir: 'Okay, wer weiß. [...] Wart'ste erstmal ab. Vielleicht wird's noch besser.' Aber nee!", gibt die Leipzigerin zu. Auch im Liebesurlaub habe es bei ihr eine Achterbahnfahrt der Gefühle gegeben.

Kurz nach der Trennung nahm Janine am Kiss-Cup-Fußballturnier in Berlin teil. Auch ihr Verflossener sollte mit von der Partie sein, doch sie schilderte dem Veranstalter, dass die Trennung noch zu frisch für sie sei und nicht spurlos an ihr vorbeigehe. Daraufhin reagierte KISS FM prompt und lud den Hottie aus Velbert aus.

Instagram / janinepinkofficial Tobias Wegener und Janine Pink

Anzeige

ActionPress Janine Pink beim Kiss Cup 2019

Anzeige

ActionPress Janine Pink und Tobias Wegener im Megapark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de