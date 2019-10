Jan Leyk (35) geht aktuell durch eine schwierige Lebensphase! Im vergangenen Jahr gab der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller offen zu, unter Depressionen und Angstzuständen zu leiden. Auf Social Media erklärte er seiner Community immer wieder, wie er versucht, mit der Krankheit fertig zu werden. Und kürzlich gestand Jan sogar, dass er in die Privatinsolvenz gehen musste. In dieser schweren Zeit stärkt ihm eine Person stets den Rücken: seine Mama. Ihr dankte der Laiendarsteller nun im Netz!

Am Mittwoch feierte Jan, der sich auch als Designer und DJ einen Namen machte, seinen 35. Geburtstag und kündigte in seiner Instagram-Story an, dass er Besuch von seiner Mama erwartet. Später veröffentlichte er drei Fotos, auf denen er mit ihr zu sehen ist und schrieb dazu: "Durch die Krankheit sind mir die wirklich wichtigen Dinge im Leben erst wieder bewusst geworden. Unabhängig von meinen tollen Freunden, die in den letzten Wochen immer hinter mit standen, warst du heute mein schönstes Geburtstagsgeschenk!" Jans Follower waren von den emotionalen Worten begeistert. Eine Userin kommentierte den Beitrag mit: "Es ist schön, dich so glücklich zu sehen!"

Die Mutter des 35-Jährigen war jedoch nicht die einzige Person, die den Schauspieler an seinem Wiegenfest happy machte. Auch Freunde und Fans sendeten dem ehemaligen Carlos-Darsteller Glückwünsche via Insta zu und verlinken ihn auf gemeinsamen Schnappschüssen, die während eines Gigs entstanden. "Das ist mega, weil unfassbar viele Erinnerungen hochkommen", freute sich Jan darüber.

Instagram / jan_leyk_official Jan Leyk, DJ

Anzeige

Instagram / jan_leyk_official DJ Jan Leyk und seine Mutter

Anzeige

Getty Images Designer Jan Leyk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de