Iris Abel (51) arbeitet fleißig an ihrer Model-Karriere! Der Bauer sucht Frau-Star absolvierte kürzlich den allerersten Fashionshow-Auftritt als Curvy-Model. Drei Outfits durfte die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnern in Hamburg bei dem Event präsentieren – und machte dabei eine richtig gute Figur. Doch wie das Neu-Model nun Promiflash verriet, kam ihre herausragende Leistung nicht von ungefähr: Die Reality-TV-Lady hatte mithilfe ihrer Katze geübt!

Wie Iris im Promiflash-Interview erklärt, habe sie zwar vorab ein kurzes Catwalk-Training bekommen, doch ihre Samtpfote Mikesch habe ihr viel mehr geholfen: "Ich habe einfach unsere Katze beobachtet! Es kommt ja nicht von ungefähr: 'Catwalk'. Die Katze geht auch so. Tja, von Tieren kann man eben auch etwas lernen", erklärt die 51-Jährige. Aber trotz der intensiven Vorbereitung gibt die Frau von Uwe Abel zu: "Natürlich war ich vor dem ersten Lauf nervös, weil ich dachte, ich trete mir in das Kleid rein, denn das war vorne sehr voluminös."

Am Ende haben sich das Training und die Aufregung gelohnt: "Es war ein Mega-Erlebnis! Ich kam mir vor, wie ein Star, wie eine Hollywood-Diva in dem blauen Kleid. Das war schon echt super", freute sich der Reality-TV-Star im Promiflash-Interview. Ob Iris sich in Zukunft weiterhin auf ihre neue Karriere konzentrieren werde, wisse sie allerdings noch nicht.

Instagram / marenkissing Iris Abel bei den Diversity Fashion Days in Hamburg 2019

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im September 2019

Promiflash Iris Abel vor ihrem Laufsteg-Debüt im Oktober 2019

