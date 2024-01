Jeden Tag Streit: Versöhnen sich Iris und Uwe Abel schnell?

Wie lange dauert so ein Streit bei Iris (55) und Uwe Abel (54)? Die Niedersachsen sind eines der Bauer sucht Frau-Traumpaare schlechthin: Im vergangenen Jahr feierten sie bereits ihren zehnten Hochzeitstag. Doch sie machen auch kein Geheimnis daraus, dass bei ihnen immer wieder ordentlich die Fetzen fliegen. Uwe und Iris zoffen sich sogar ziemlich oft – wie schwer fällt ihnen dann die Versöhnung?

Beim Dschungelcamp-Public-Viewing mit Julian FM Stöckel (36) erzählte Iris im Interview mit Promiflash: "Wir streiten eigentlich fast täglich, weil wir immer unterschiedlicher Meinung sind und jeder seinen Willen durchboxen will." So eine Auseinandersetzung gehe jedoch nie wirklich lange. "Das geht bei uns sehr schnell, so schnell wie der Streit kommt. [...] Keiner kann dem anderen böse sein."

Doch was sind so typische Streitpunkte bei den beiden? "Wir haben da gerade so eine Planung, die uns an die Grenzen bringt", hatte Iris im vergangenen September gegenüber Woche heute verraten. Auch beim Shoppen seien sie sich nicht immer einig.

ActionPress Iris und Uwe Abel im April 2023 in Kalkar, Nordrhein-Westfalen

Instagram / iris.abel.official Iris und Uwe Abel an ihrem zehnten Hochzeitstag

ActionPress Iris und Uwe Abel, "Bauer sucht Frau"-Paar

