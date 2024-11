"Bauer sucht Frau"-Star Iris Abel erstrahlt in neuem Look

Iris Abel (56), bekannt aus der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau, hat sich nach 13 Jahren im Rampenlicht zu einem radikalen Umstyling entschieden. Die gelernte Versicherungsangestellte überraschte ihre Fans, als sie auf Instagram ihren neuen Look präsentierte: Mit hellen, kurzen Haaren und einer auffälligen, dunklen Brille ist sie kaum wiederzuerkennen. Ihre bisher kinnlangen, braunen Haare sind Vergangenheit. Viele ihrer Follower reagierten erstaunt auf die Verwandlung, doch Iris steht entschlossen zu ihrem neuen Herbst-Look.

Während sie von zahlreichen Fans positive Rückmeldungen erhielt und für ihren Mut gelobt wurde, gab es auch kritische Stimmen in der Kommentarspalte. Einige Follower warfen ihr vor, ihre "authentische Art" verloren zu haben. Dazu bezog Iris in einem weiteren Instagram-Post am Folgetag direkt Stellung und schrieb: "An alle Besserwisser: Die Haare sind eben nicht mehr gefärbt und die Brille ist auch keine Deko." Weiterhin betonte sie in ihrem Statement selbstbewusst, dass Haare und Make-up keinen Einfluss auf den Charakter hätten und – selbst wenn – ihr das "sowieso am Allerwertesten vorbei" ginge.

Iris und ihr Ehemann Uwe Abel (54) gehören zu den bekanntesten Paaren, die bisher aus der Sendung "Bauer sucht Frau" hervorgingen. 2011 fanden sie durch die Vermittlung von Inka Bause (55) zueinander und heirateten drei Jahre später. Seitdem nahmen sie gemeinsam an verschiedenen TV-Formaten teil, darunter auch an der Sendung Das Sommerhaus der Stars, welches sie im Jahr 2018 als Siegerpaar verließen. Trotz ihrer regen TV-Präsenz schätzen beide nach wie vor das ruhige Landleben, aber vor allem auch die gemeinsame Zeit in trauter Zweisamkeit.

ActionPress Iris Abel, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / iris.abel.official Iris und Uwe Abel an ihrem zehnten Hochzeitstag

