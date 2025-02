Iris Abel findet: "Bauer sucht Frau" hat sich sehr verändert

Iris Abel (56), die ehemalige Teilnehmerin der RTL-Kuppelshow Bauer sucht Frau, hat in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung verraten, wie sich das Format aus ihrer Sicht über die Jahre verändert hat. Gemeinsam mit ihrem Mann Uwe Abel (55), den sie 2011 in der Sendung kennengelernt hatte, nahm sie kürzlich an der Jubiläumsshow "20 Jahre Bauer sucht Frau – Das ganz große Wiedersehen" teil. Dabei sprach sie offen darüber, dass sich viele Kandidaten mittlerweile weniger auf die Liebe konzentrieren würden. "Vereinzelt sind Kandidaten dabei, die die Show als Karrieresprungbrett nutzen möchten", erklärte sie enttäuscht.

Die Abels gehören selbst zu denjenigen, die nicht nur die Liebe gefunden, sondern auch von der medialen Aufmerksamkeit profitiert haben. Nach ihrer Teilnahme wurden sie regelmäßig in weiteren TV-Formaten gebucht. So gewannen sie 2018 Das Sommerhaus der Stars und Uwe konnte 2023 bei Promi Big Brother den zweiten Platz belegen. Iris berichtete zudem, dass Uwe auch eine Teilnahme beim Dschungelcamp in Erwägung ziehe. Die Jubiläumsshow nutzte das Paar ebenfalls, um sich mit einem neuen Look zu präsentieren, der bei den Zuschauern und anderen Kandidaten Aufmerksamkeit erregt hatte. Trotz aller Veränderungen bleibt die Sendung für sie ein wichtiger Teil ihres Lebens, schließlich war "Bauer sucht Frau" der Anfang ihrer Beziehung.

Iris und Uwe Abel haben sich auf ihrem Hof in Niedersachsen ein gemeinsames Leben aufgebaut. Ihre Liebe zählt zu den bekanntesten Erfolgsgeschichten der Sendung. Doch während ihre Beziehung im Fokus steht, eröffneten ihnen die TV-Auftritte auch berufliche Möglichkeiten. Iris zeigte sich in Interviews oft reflektiert und erklärte, dass diese neue TV-Welt auch für ihre Ehe eine Bereicherung, aber zugleich eine Herausforderung gewesen sei. Trotzdem würden sie gerne auf ihre Zeit bei "Bauer sucht Frau" zurückblicken, die nicht nur ihre Liebe, sondern auch eine Vielzahl spannender Erlebnisse und neuer Lebenswege mit sich gebracht hat.

ActionPress Iris und Uwe Abel beim Dschungelcamp-Public-Viewing mit Julian FM Stöckel

ActionPress Iris und Uwe Abel im April 2023 in Kalkar, Nordrhein-Westfalen

