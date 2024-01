Warum kommt das Dschungelcamp für Iris Abel nicht infrage?

Iris Abel (55) sieht sich offenbar nicht in jedem TV-Format. Die Niedersächsin war bereits in einigen Realityshows zu sehen. Bei Bauer sucht Frau lernte sie 2011 ihre große Liebe Uwe (54) kennen. Mit ihm ging sie 2018 ins Sommerhaus der Stars und schnappte sich den Sieg. Danach folgte ein Auftritt bei Club der guten Laune. Doch was plant Iris als nächstes? Eine Teilnahme am Dschungelcamp zumindest nicht – denn davor hat Iris viel zu viel Angst.

Beim Dschungel-Public-Viewing von Julian FM Stoeckel (36) plauderte die gelernte Versicherungsangestellte gegenüber Promiflash aus, dass ihr im Dschungel zu viele "Viecher" seien: "Ich habe eine Schlangenphobie, eine Spinnenphobie – alles, was krabbelt, aber am schlimmsten sind die Schlangen." Und ihr Ehemann Uwe? "Der ist da ein bisschen derber als ich", erzählte Iris. Er scheint eine Teilnahme also eher weniger auszuschließen.

Dennoch hat sich Iris über die diesjährigen Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" ein Bild gemacht: "Ich bin Team Cora und Team Heinz Hoenig, aber auch, weil ich beide persönlich kenne." Dem Schauspieler und seiner Frau sei sie bereits im vergangenen Jahr begegnet. "Die sind beide so sympathisch", findet die 55-Jährige.

ActionPress Iris und Uwe Abel beim Dschungelcamp-Public-Viewing mit Julian FM Stöckel

SAT.1 / Julian Essink Iris Abel, "Club der guten Laune"-Kandidatin 2022

ActionPress Uwe und Iris Abel im Mai 2022 in Berlin

