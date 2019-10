Iris Abel (51) feiert ihr neues Aussehen! Im Mai entschied sich der Bauer sucht Frau-Liebling zu einem drastischen Schritt: Um endlich ihr Wunschgewicht zu erreichen, unterzog sich die Frau von Uwe Abel (49) einer Magenbypass-OP. Durch die Magenverkleinerung hat die TV-Kultkandidatin schon 30 Kilogramm verloren – und das soll nun auch jeder sehen: Die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin von 2018 feierte ihr Debüt als Curvy-Model!

Bei der Modenschau von Kurvenrausch in Hamburg stolzierte die 51-Jährige wie ein alter Profi über den Catwalk und präsentierte drei atemberaubende Outfits. Den tollen Tag ließ Iris auf Instagram noch einmal Revue passieren: "Es war so aufregend: mein erster Auftritt bei einer Fashionshow – Gänsehautfeeling und weiche Knie. Tolle Mode für großartige Menschen. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich bei den Diversityfashiondays dabei sein durfte", schrieb sie zu einem Schnappschuss, der sie mit den anderen Models Backstage zeigt. Ihre Follower beglückwünschten sie in den Kommentaren zu ihrem erfolgreichen Debüt.

Mittlerweile kann Iris ihr verändertes Aussehen in vollen Zügen genießen, denn inzwischen sind auch die unschönen Begleiterscheinungen der Magenbypass-OP Geschichte: "Es wird auch immer besser, auch mit dem Essen, dass mir nicht mehr von allem schlecht wird. Da bin ich schon ziemlich zufrieden", erzählte sie im September glücklich im Promiflash-Interview.

Instagram / iris.abel.official Iris Abel im September 2019

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Uwe und Iris Abel, Gewinner der vierten Sommerhaus-Staffel

Anzeige

Instagram / iris.abel.official Iris Abel, Kult-Bäuerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de