Was geht denn nun zwischen Pietro Lombardi (27) und Love Island-Sympathieträgerin Melissa (24)? Satte vier Wochen schmachtete der Musiker das Insel-Babe durchs TV an. Nach ihrem freiwilligen Exit aus dem Flirt-Format wollte die heiß ersehnte Liaison aber nicht so richtig ins Rollen kommen: Die beiden stachelten sich sogar gegenseitig an, den ersten Schritt zu machen. Jetzt scheint es bei den Turteltauben aber tatsächlich voranzugehen: Pietro und Melissa haben endlich Kontakt!

In einer Frage- und Antwortrunde in seiner Instagram-Story saßen Pietros Follower auf heißen Kohlen: "Wie läuft es mit Melissa?", wollte einer von höchstwahrscheinlich vielen Fans wissen. Da redete Pietro auch gar nicht um den heißen Brei herum und bestätigte: "Ich lerne sie gerade kennen" – die beiden haben also endlich richtigen Kontakt!

Seine ersten Eindrücke nach den persönlichen Interaktionen teilt Pietro dann auch glatt: "Ja, tolle Frau", erklärte Pietro ganz ungeniert. Besonders interessant: Seine Auserwählte repostete diese Antwort doch glatt! Na, wenn das nicht schon einmal ein gutes Zeichen für ein mögliches Happy End ist...

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Star Melissa

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Musiker

