Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Jennifer (24) schwebt wieder auf Wolke sieben! Noch während der Dreharbeiten zu Heidi Klums (46) Castingshow im Jahr 2018 hatte ihr damaliger Partner nach über fünf Jahren als Paar plötzlich mit ihr Schluss gemacht – und das auch noch per WhatsApp-Nachricht! Anschließend ging die Beauty eine Weile solo durchs Leben und genoss das Single-Leben in vollen Zügen. Doch jetzt hat es die 24-Jährige wieder erwischt: Jenny hat einen neuen Freund!

"Mein neuer Freund heißt Dominik, ist 28 Jahre alt und keine Person des öffentlichen Lebens", offenbarte sie nun gegenüber Bild. "Wir sind ganz frisch zusammen, etwa seit August", verriet Jennifer weiter. Sie beide würden sich durch ihre Brüder schon sehr lange kennen. Doch erst in den vergangenen anderthalb Jahren sei ihr Kontakt dann intensiver geworden. Dominik habe regelrecht um sie gekämpft – bis es bei ihr schließlich Klick gemacht hat: "Er war hartnäckig und das hat sich gelohnt."

Eigentlich sei Jennifer gar nicht auf einen Partner aus gewesen: "Das alles kam aus heiterem Himmel." Doch irgendwann habe sie die Dominik einfach nicht mehr zappeln lassen können – und sich außerdem bereits verliebt: "Er ging mir plötzlich nicht mehr aus dem Kopf." Ein gemeinsames Foto hat die Brünette bisher übrigens nicht veröffentlicht.

