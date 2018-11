Hat Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Jennifer (23) die Trennung von ihrem Ex endlich überwunden? Noch während der Dreharbeiten zu Heidi Klums (45) Castingshow hatte ihr Liebster Hals über Kopf nach über fünf Jahren als Paar mit ihr Schluss gemacht – und das auch noch per SMS! Seitdem muss sich das TV-Sternchen ohne Partner durchs Leben schlagen. Ob Jenny nach dem Liebes-Aus ihr Leben als Single-Lady inzwischen endlich genießen kann? Das verriet die Influencerin im Promiflash-Interview!

Promiflash traf das schüchterne Nachwuchsmodel auf der Beauty-Messe GLOW in Berlin. Und dort berichtete Jennifer, dass sie die Abfuhr ihres Ex längst verdaut hat! "Ich weiß, ich habe etwas Besseres verdient, es geht bergauf für mich. Das ist alles längst vergessen", erklärte sie tapfer. Seit dem Aus genieße sie ihr Single-Leben jetzt einfach in vollen Zügen: "Ich nutze das aus, mir geht es einfach gut! Ich habe keine Verpflichtungen und bin frei", schwärmte sie.

Lange soll das aber nicht mehr so bleiben – zumindest, wenn es nach Jennifer geht. "Ich bin mehr der Beziehungsmensch und würde mich freuen, wenn bald mal wieder jemand kommt", gab sie auf dem Pink Carpet zu. Und vielleicht geht das ja schneller als gedacht!

