Germany's next Topmodel-Kandidatin Jenny (23) wurde eiskalt von ihrem langjährigen Freund abserviert. Im Promiflash verrät die Beauty, dass die Trennung alles andere als harmonisch lief – und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. "Also, ich glaube, wenn man sich über WhatsApp trennt nach fast fünf Jahren, kann man das nicht als 'gut auseinander gegangen' bezeichnen", meint die 23-Jährige. Zu allem Übel habe ihr Ex wohl sogar schon eine neue Flamme.

