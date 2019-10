Rihanna (31) weiß eben ganz genau, wie sie sich perfekt in Szene setzt! Neben ihrer supererfolgreichen Musik-Karriere ist die "Anti"-Interpretin jetzt auch unter die Autoren gegangen: Die Beauty hat eine Autobiografie geschrieben! In "Rihanna" bekommen die Fans einen privaten Einblick in ihr Leben und ihre Anfänge als Sängerin. Am Freitagabend fand nun die Launch-Party zu ihrem Werk statt: Und zu diesem Anlass hat die R&B-Queen sich natürlich mächtig herausgeputzt!

Den Gästen der Veranstaltung in dem legendären New Yorker Guggenheim-Museum dürfte bei diesem Anblick die Kinnlade heruntergeklappt sein: RiRi erschien in einem superheißen Kleid im angesagten Leo-Print. Das One-Shoulder-Dress verfügte über eine tropfenförmige Aussparung, das ihr Brust-Tattoo – sowie ihr Dekolle­té – betonte. Zu dem It-Piece hatte die Brünette weinrote Stiefel in Schlangenoptik kombiniert und ihre Haare zu einer wilden Mähne gestylt.

Die Nachricht, dass Rihanna eine Autobiografie herausbringen wird, sorgte unter ihren Fans natürlich für Jubel – aber nur bis enthüllt wurde, dass die Luxus-Edition des guten Stücks stolze 100.000 Euro kostet! Selbst die günstigste Variante des 500-Seiten-starken Buchs kostet noch schlappe 140 Euro. Viele Anhänger haben sich im Netz bereits über den beachtlichen Preis beschwert.

Roy Rochlin/Getty Images Rihanna bei der Launch-Party ihrer Autobiografie "Rihanna"

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Rihanna Rihanna bei der Launch-Party ihrer Autobiografie "Rihanna"

Roy Rochlin/Getty Images Rihanna bei der Launch-Party ihrer Autobiografie "Rihanna"

