Rihanna (31) präsentiert ihren Bewunderern ihr spannendes Leben jetzt in Buchform! Mit Hits wie "Umbrella", "Work" und "Diamonds" gehört die Pop-Sängerin aktuell zu den erfolgreichsten Künstlern der Welt. Neben ihrer Karriere in der Musikbranche begeistert die barbadische Schönheit zudem als Unternehmerin mit einem eigenen Mode- und Kosmektiklabel namens Fenty. Nun geht die 31-Jährige auch noch unter die Autoren: Rihanna veröffentlicht ihre Autobiografie – und die hat es in sich!

Wie die Musikerin nun via Instagram bekannt gab, ist das Werk nach fünf Jahren harter Arbeit ab sofort erhältlich: "Ich freue mich so, die Sammlung dieser Erinnerungen endlich mit euch zu teilen!" Wie erste Details auf ihrer Webseite zudem verrieten, ist das Buch über 500 Seiten stark, enthält knapp 1.000 exklusive Bilder und kostet in der günstigsten Edition 140 Euro. Waschechte RiRi-Liebhaber durften auch noch tiefer in die Tasche greifen – denn für sie gab es zudem Luxuseditionen für über 100.000 Euro mit Halterungen aus Marmor oder Gold zu kaufen, deren Auflage bereits vergriffen ist!

Bei der Mehrzahl der Rihanna-Bewunderer sorgte die Neuigkeit für große Freude – doch im Netz häufen sich auch enttäuschte User-Stimmen: Einige Fans hätten sich mehr über neue Songs des Weltstars gefreut! "Mach verdammt noch mal neue Musik!", ätzte ein Follower via Social Media.

Getty Images Rihanna bei den Brit Awards 2016 in London

Getty Images Rihanna beim Diamond Ball 2019

Getty Images Rihanna im Oktober 2018

