Die neue Das Supertalent-Staffel ist im vollen Gange! Neben Dieter Bohlen (65) und Bruce Darnell (62) sitzt erstmals auch Sarah Lombardi (26) in der Jury. Die ehemalige DSDS-Finalistin verriet schon vorab gegenüber Promiflash, wie nervös sie wegen dieser neuen Aufgabe gewesen sei. Tatsächlich wirkte die Sängerin in den ersten Folgen noch ein wenig unsicher. Deshalb holte sie sich nun Tipps beim Urgestein der Show ab – Dieter!

Am Samstag war die Sängerin bei Dieters Tagesschau auf Instagram zu Gast und plauderte aus, welchen Ratschlag der Musikproduzent ihr für die kommenden Shows gegeben hat: "Du hast gesagt, ich soll natürlich sein. Dir gefallen ja auch die unauffälligsten Looks, weniger ist mehr. Dieter will mich am liebsten ungeschminkt und im Jogginganzug sehen." Der 65-Jährige fand auch sofort eine schmeichelnde Begründung für diesen Rat – Sarah sei noch so jung und habe viel Make-up gar nicht nötig.

Noch eine weitere Sache ist Dieter nach den ersten Shows aufgefallen: Sarah mache sich viel zu viele Gedanken darüber, was sie zu den Talenten sagen soll – das erkenne man allerdings auch vor dem Bildschirm in ihrem Gesicht. Zum Glück sei seine neue Kollegin aber lernfähig. "Gestern hat sie meine Worte umgesetzt und jetzt macht sie sich keine Gedanken mehr und feuert einfach raus, was sie auf dem Herzen hat", freute sich der Poptitan.

TVNOW / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sarah Lombardi und Dieter Bohlen

Actionpress/ Tamara Bieber Sarah Lombardi bei der Glow, September 2019

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Sarah Lombardi im August 2019

