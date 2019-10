Solche privaten Einblicke von Xavier Naidoo (48) bekommen seine Fans selten! Zurzeit befindet sich der Singer-Songwriter zusammen mit Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (31) im österreichischen Sölden. Dort läuft der Recall der neuen Staffel von Deutschland sucht den Superstar auf Hochtouren. Mitten im Trubel fehlt dem Musiker anscheinend seine Familie in der Heimat: Xavier hat seiner Liebsten nun ein Ständchen gewidmet!

In seiner Instagram-Story postete der gebürtige Mannheimer am Mittwoch ein Video, das an seine Frau Julia gerichtet war. In einer Gondel singt er ihr eine rührende Liebesbotschaft. Die liebevolle Nachricht leitete er mit folgenden Worten ein: "Ich vermisse meine Familie jetzt schon, werde sie aber morgen wiedersehen. Deswegen, hier, für meine wundervolle Frau Julia!"

"Du bist diese eine, diese eine wie keine. Du bist diese eine, diese eine für mich", trällert der 48-Jährige. Seinen süßen Clip beendet der DSDS-Juror mit einem Luftkuss. Ob Xavier bald auch den nächsten Schritt gehen und seine Frau in der Öffentlichkeit zeigen wird?

Getty Images Xavier Naidoo beim DSDS-Finale im April 2019

Anzeige

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo und Pietro Lombardi

Anzeige

Getty Images Xavier Naidoo singt beim DSDS-Finale 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass Xavier in Zukunft offener über sein Privatleben sprechen wird? Nein, niemals! Das könnte ich mir schon vorstellen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de