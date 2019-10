Sucht sie jetzt etwa auch ihren Traumpartner? Inka Bause spielt schon seit rund 15 Jahren Amor und hilft einsamen Landwirten in der Kuppelshow Bauer sucht Frau, das große Liebesglück zu finden. Auch dieses Jahr gehen neue Bauern in der Kuppelshow wieder auf die Suche nach der Partnerin fürs Leben. Privat hält Inka allem Anschein nach auch die Augen offen: Sie sei bereit für alles und flirte gerne.

Beim diesjährigen Scheunenfest der 15. Staffel des Dating-Formats verriet die Sängerin gegenüber RTL: "Für mich ist mein Leben gerade wunderbar so." Sie gehe mit offenen Armen durchs Leben und sehe sich auch gerne tolle Männer an. Allerdings hat sie es wohl auch nicht eilig, jemanden kennenzulernen: "Ich habe genug Freunde und Familie, die mit mir ins Theater oder ins Kino gehen", erzählte die Moderatorin.

Außerdem habe Inka hohe Ansprüche an ihren Partner und wäre genauso mäkelig wie in einem Restaurant. Die 50-Jährige überlege sich ganz genau, mit wem sie ihr Leben teilt und gibt noch einen Tipp an die Singles: "Lasst euch nicht von eurem Beuteschema zu sehr leiten. Man sollte, wenn man über 30 ist, mehr hinter die Fassade schauen."

Instagram / inka.bause Inka Bause, Sängerin

Getty Images Inka Bause, Bauer sucht Frau-Moderatorin

Getty Images Inka Bause bei "Das Supertalent"

